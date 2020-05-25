2020-05-25T00:50:40+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве с 25 мая начнут работу МФЦ и каршеринг

Пока откроются только 88 центров, расположенных в наиболее густонаселенных районах столицы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Автомобили оператора каршеринга «Яндекс.Драйв» на одной из городских стоянокАвтомобили оператора каршеринга «Яндекс.Драйв» на одной из городских стоянокФото: Иван МАКЕЕВ
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С понедельника, 25 мая, в Москве снова начнут прерванную из-за введенных в связи со вспышкой коронавируса ограничений работу многофункциональные центры (МФЦ) государственных услуг «Мои документы» и каршеринг.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что хоть карантинные меры в городе сохраняются до конца месяца, но постепенно возобновляют работу промышленные предприятия, откроются МФЦ. Градоначальник подробно рассказал, как будут работать детские сады, и что будет в Москве в ближайшее время.

В частности, он сказал, что МФЦ откроются с понедельника, но сначала из 130 многофункциональных центров начнут работать только 88 МФЦ, «расположенных в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью», причем они будут оказывать только те услуги, которые нельзя получить в электронном виде.

Из-за коронавируса тысячи машин каршеринга оказались на стоянке.

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Взять машину в аренду можно будет минимум на пять дней и только при наличии цифрового пропуска для работы в столице (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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