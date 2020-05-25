2020-05-25T01:06:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Трамп закрыл въезд в США для иностранцев, недавно побывавших в Бразилии

Такое решение глава Белого дома принял, чтобы защитить американцев от коронавируса
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 24 мая, ввел временный запрет на въезд в Соединенные Штаты иностранцев, которые побывали в Бразилии в течение последних двух недель. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Кейли Макинани, уточнив, что глава государства принял такое решение в связи с тем, что в этой латиноамериканской стране за последнее время стремительно выросло число заболеваний коронавирусом COVID-19.

«Президент принял решительные меры для защиты нашей страны, приостановив въезд иностранцев, которые находились в Бразилии в течение 14-дневного периода, прежде чем обратиться за разрешением на въезд в Соединенные Штаты», - говорится в заявлении пресс-секретаря вашингтонской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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