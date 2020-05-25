2020-05-25T05:04:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 360 тысяч

Скончались 22,7 тысячи больных COVID-19, выздоровели почти 150 тысяч пациентов
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Число заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 360 тысячЧисло заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 360 тысячФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Число новых случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за сутки увеличилось на 15 813 и составило 363 211. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье вечером данные официально статистики.

При этом количество смертей от вызываемого инфекцией заболевания достигло 22 666. Из них 653 зарегистрированы за последние 24 часа. Вылечились почти 150 тыс. пациентов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по числу заражений коронавирусом Бразилия вышла на второе место в мире. В связи с тем, что в этой латиноамериканской стране за последнее время стремительно выросло число заболеваний COVID-19, президент США Дональд Трамп ввел временный запрет на въезд в Соединенные Штаты иностранцев, которые побывали в Бразилии в течение последних двух недель.

Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU

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