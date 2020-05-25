2020-05-25T05:56:13+03:00
Общество

Жерар Депардье может претендовать на господдержку, как пострадавший от пандемии коронавируса

По словам юриста знаменитого француза, актер не собирается воспользоваться налоговой отсрочкой
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Жерар Депардье - французский актер с российским паспортомЖерар Депардье - французский актер с российским паспортомФото: Михаил ФРОЛОВ
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Знаменитый французский актер с российским паспортом Жерар Депардье, который сейчас прописан в Новосибирске и там же зарегистрирован как индивидуальный предприниматель (ИП), имеет право претендовать на государственную поддержку, в частности – может воспользоваться налоговой отсрочкой, но делать этого звезда мирового кинематографа не собирается.

«Жерар Депардье, как индивидуальный предприниматель – деятель искусства и культуры, попал в перечень ИП на получение господдержки пострадавшему от пандемии бизнесу», - рассказал юрист актера Юрий Мосман.

Он пояснил, что все индивидуальные предприниматели, которые имеют такой ОКВЭД (сфера деятельности бизнесмена по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности) «вправе подать заявление о государственной поддержке». Одна из таких мер – налоговая отсрочка, но исправный налогоплательщик Депардье заранее произвел все платежи, причем на этот момент, по словам юриста, его клиент уже знал, что государство предоставит малому бизнесу такую поддержку.

«Это не освобождение от налогов, а просто перенос сроков. В случае получения дохода мы сразу резервируем часть на уплату налогов, так что зачем ему ждать, когда он может сразу оплатить?» - сказал Юрий Мосман в беседе с ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Жерар Депардье восемь лет назад уехал из Франции из-за резкого повышения налога для состоятельных граждан, в 2013-м получил российский паспорт и сначала жил в Саранске, а два года назад перебрался в Новосибирск.

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Соцсети запустили слух, что актер уезжает в Бельгию. Масло в огонь подкинула новосибирская налоговая, заблокировав банковские счета француза (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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