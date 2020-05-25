Жерар Депардье может претендовать на господдержку, как пострадавший от пандемии коронавируса

25 Май 2020 2020-05-25T05:56:13+03:00

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Знаменитый французский актер с российским паспортом Жерар Депардье, который сейчас прописан в Новосибирске и там же зарегистрирован как индивидуальный предприниматель (ИП), имеет право претендовать на государственную поддержку, в частности – может воспользоваться налоговой отсрочкой, но делать этого звезда мирового кинематографа не собирается.

«Жерар Депардье, как индивидуальный предприниматель – деятель искусства и культуры, попал в перечень ИП на получение господдержки пострадавшему от пандемии бизнесу», - рассказал юрист актера Юрий Мосман.

Он пояснил, что все индивидуальные предприниматели, которые имеют такой ОКВЭД (сфера деятельности бизнесмена по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности) «вправе подать заявление о государственной поддержке». Одна из таких мер – налоговая отсрочка, но исправный налогоплательщик Депардье заранее произвел все платежи, причем на этот момент, по словам юриста, его клиент уже знал, что государство предоставит малому бизнесу такую поддержку.

«Это не освобождение от налогов, а просто перенос сроков. В случае получения дохода мы сразу резервируем часть на уплату налогов, так что зачем ему ждать, когда он может сразу оплатить?» - сказал Юрий Мосман в беседе с ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Жерар Депардье восемь лет назад уехал из Франции из-за резкого повышения налога для состоятельных граждан, в 2013-м получил российский паспорт и сначала жил в Саранске, а два года назад перебрался в Новосибирск.

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ИСТОЧНИК KP.RU