Губернатор Приморья пообещал отремонтировать больницу после пожара

25 Май 2020 2020-05-25T06:42:44+03:00

В Партизанск помогать в ликвидации последствий ЧП приедут спасатели из Находки [видео]

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Губернатор Приморья Олег Кожемяко, который побывал на месте крупного пожара в Партизанске, пообещал как можно быстрее отремонтировать пострадавшую от огня больницу. Он сказал, что подрядчика определят в ближайшее время, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Кроме того, глава региона сообщил, что в Партизанск прибудут спасатели из Находки, чтобы помочь местным коллегам ликвидировать последствия ЧП.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в понедельник (около полуночи по московскому времени) загорелась крыша трехэтажного здания приемного покоя Партизанской городской больницы №1. Было эвакуировано 74 человека: 18 сотрудников медицинского учреждения и 56 пациентов, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Пожар удалось локализовать только через два с половиной часа. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Людей временно разместили в отдельном здании терапевтического корпуса, никто не пострадал. Двух тяжелых больных в сопровождении врача реаниматолога доставят в больницу Находки. Отмечается, что пациентов с коронавирусом в горевшем здании не было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kp.ru/video/embed/780967" frameborder="0"></iframe> Губернатор Приморья Олег Кожемяко записал видео внутри загоревшейся больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU