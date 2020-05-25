2020-05-25T06:42:44+03:00
Происшествия

Губернатор Приморья пообещал отремонтировать больницу после пожара

В Партизанск помогать в ликвидации последствий ЧП приедут спасатели из Находки [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Тушение пожара в больнице Партизанска продолжается. Фото: ГУ МЧС по Приморскому краюТушение пожара в больнице Партизанска продолжается. Фото: ГУ МЧС по Приморскому краю
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Губернатор Приморья Олег Кожемяко, который побывал на месте крупного пожара в Партизанске, пообещал как можно быстрее отремонтировать пострадавшую от огня больницу. Он сказал, что подрядчика определят в ближайшее время, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Кроме того, глава региона сообщил, что в Партизанск прибудут спасатели из Находки, чтобы помочь местным коллегам ликвидировать последствия ЧП.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в понедельник (около полуночи по московскому времени) загорелась крыша трехэтажного здания приемного покоя Партизанской городской больницы №1. Было эвакуировано 74 человека: 18 сотрудников медицинского учреждения и 56 пациентов, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Пожар удалось локализовать только через два с половиной часа. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Людей временно разместили в отдельном здании терапевтического корпуса, никто не пострадал. Двух тяжелых больных в сопровождении врача реаниматолога доставят в больницу Находки. Отмечается, что пациентов с коронавирусом в горевшем здании не было.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко записал видео внутри загоревшейся больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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