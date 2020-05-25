2020-05-25T07:44:46+03:00
Общество

Пациенты с коронавирусом перестают быть заразными через 11 дней, даже если у них положительный тест

Новое исследование показывает, что передавать вирус человек способен за два дня до появления симптомов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Симптомы у пациента могут сохраняться две недели и даже больше, но это не влияет на заразностьСимптомы у пациента могут сохраняться две недели и даже больше, но это не влияет на заразностьФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Пациент с коронавирусом может быть не заразен, даже если у него положительный тест.

Дело в в продолжительности болезни. Открытие сделали ученые из Сингапурского национального центра инфекционных заболеваний и Академии медицины. Они проверили 73 инфицированных и поняли, что через 11 дней человек уже не представляет опасности для окружающих. Хотя у него могут сохраняться симптомы - высокая температура, кашель, боли в груди и даже положительный тест из лаборатории.

- Активная репликация вируса быстро падает после первой недели, а жизнеспособный вирус не был обнаружен после второй недели болезни,- передает результаты исследования Daily Mail.

При этом, способен заразить окружающих инфицированный за два дня до появления симптомов.

Другие исследователи считают, что пик заразности наступает за день до появления симптомов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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