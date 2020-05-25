Запрещенный на Украине певец Валерий Сюткин вспомнил, как выпил с Зеленским пять литров самогона

25 Май 2020 2020-05-25T07:39:56+03:00

В январе СБУ запретила российскому музыканту ехать в Украину, хотя он и не планировал там концерты

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Российский певец Валерий Сюткин вспомнил, как выпил с Владимиром Зеленским пять литров самогона в день знакомства. Встретились они в Киеве в 1991 году. Сюткин тогда уже был звездой, солист группы "Браво", а нынешний президент Украины - еще даже не стал КВНщиком.

Вместе с приятелями студентами Зеленский приехал в Киев из другого города, чтобы попасть на концерт. Денег на билеты не было, решили попроситься бесплатно.

Сюткину об этой истории спустя много лет напомнил сам Зеленский.

- Нынешний президент дружественного государства Украина, приглашая меня в качестве человека, который играл для "Квартала 95" несколько раз подряд, открыл секрет мне. Говорит: "А знаете, Валерий Миладович, почему именно вы играете для нас?- рассказал в эфире телеканале RTVI музыкант.

Сюткин признался, что не знает.

Тогда Зеленский напомнил 91-й год, "мегааншлаги группы "Браво". Студенты случайно поймали лидера группы у входа и попросили пустить на концерт. Он не отказал, только спросил, много ли их. Зеленский, "опустив глаза", сказал двадцать. Музыкант провел их в зал, но попросил вести себя интеллигентно.

- "И вы нас провели, и мы танцевали,- передает слова Зеленского Валерий Сюткин. - А после концерта пришли поблагодарить вас, и вам кто-то из восторженных зрителей подарил бутылку самогона пять литров. И вы разлили на всех, и на нас двадцать тоже". Он говорил: "этого я не забуду". По-моему, начал потихоньку забывать.

Валерий Сюткин находится в списках артистов, которым запрещен въезд на Украину. Решение СБУ приняли после информации о его концерте в Киеве, хотя сам музыкант отрицал, что вообще собирался ехать в страну.

ИСТОЧНИК KP.RU