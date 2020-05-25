Спрос на ипотеку в апреле упал почти на 40 процентов
В России рухнули объемы выдачи ипотеки. По итогам апреля показатели снизились почти вполовину от достигнутых ранее. Банки сократили жилищное кредитование на 39 процентов, до 184 млрд рублей. Если говорить о количественном выражении, то за месяц было выдано 81,5 тысяч кредитов, что на 33% меньше, чем в марте. Такие данные озвучили в Объединенном кредитном бюро.
Топ-5 регионов, где рухнула ипотека:
Москва,
Московская область,
Санкт-Петербург,
Тюменская область,
Краснодарский крае.
- Значительное число оформленных кредитов – это те, работа над которыми началась еще до введения ограничений. Рынок недвижимости замер и это, скорее всего, отразится на показателях мая, - комментирует «Известиям» гендиректор ОКБ Артур Александрович.
В банках признают падение по всей стране, но разница между субъектами связана со строгостью режимов ограничений: например, в регионах Сибири и Дальнего Востока часть организаций просто перешла на другой график, поэтому и выдачи ипотеки там сократились не так значительно.
В условиях неопределенности и кризиса, банкиры делают ставку на программу господдержки ипотеки.
Тем временем Всемирный банк предрек крайнюю бедность 60 миллионам человек из-за пандемии коронавируса. В 2020 году может наступить глубокая рецессия мировой экономики из-за ограничительных мер, которые ввелись для победы над коронавирусом, сообщает Пятый канал.
ИСТОЧНИК KP.RU
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