Спрос на ипотеку в апреле упал почти на 40 процентов

25 Май 2020 2020-05-25T09:12:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В России рухнули объемы выдачи ипотеки. По итогам апреля показатели снизились почти вполовину от достигнутых ранее. Банки сократили жилищное кредитование на 39 процентов, до 184 млрд рублей. Если говорить о количественном выражении, то за месяц было выдано 81,5 тысяч кредитов, что на 33% меньше, чем в марте. Такие данные озвучили в Объединенном кредитном бюро.

Топ-5 регионов, где рухнула ипотека:

Москва,

Московская область,

Санкт-Петербург,

Тюменская область,

Краснодарский крае.

- Значительное число оформленных кредитов – это те, работа над которыми началась еще до введения ограничений. Рынок недвижимости замер и это, скорее всего, отразится на показателях мая, - комментирует «Известиям» гендиректор ОКБ Артур Александрович.

В банках признают падение по всей стране, но разница между субъектами связана со строгостью режимов ограничений: например, в регионах Сибири и Дальнего Востока часть организаций просто перешла на другой график, поэтому и выдачи ипотеки там сократились не так значительно.

В условиях неопределенности и кризиса, банкиры делают ставку на программу господдержки ипотеки.

Тем временем Всемирный банк предрек крайнюю бедность 60 миллионам человек из-за пандемии коронавируса. В 2020 году может наступить глубокая рецессия мировой экономики из-за ограничительных мер, которые ввелись для победы над коронавирусом, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU