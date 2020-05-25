2020-05-25T10:51:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В России от коронавируса за сутки умерли 92 человека

Инфекцию нашли у 8946 новых пациентов
Ксения АНУФРИЕВА
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В России от коронавируса за сутки умерли 92 человекаВ России от коронавируса за сутки умерли 92 человекаФото: REUTERS
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За минувшие сутки на территории России от заражения коронавирусной инфекцией и осложнений после заболевания скончались 92 человека. Всего за день медики нашли болезнь у 8946 новых пациентов в 83 регионах. Оперативный штаб по борьбе с пандемией отметил, что за сутки в России полностью выздоровели 5499 человек.

Наибольшее количество новых инфицированных нашли в российской столице (+2560), в Московской области (+831) и в Санкт-Петербурге (+374). Отмечается, что 43,7 процента новых заболевших за сутки переносят коронавирус без клинических симптомов.

С начала пандемии COVID-19 в стране медики зарегистрировали 353 427 случаем заражения во всех регионах. За минувший период 3633 пациента с коронавирусом скончались, выздоровели 118 798 человек.

Как ранее писал сайт kp.ru, Работающим на удаленке россиянам могут компенсировать траты на электроэнергию и связь. Сумма возмещения расходов будет доходить до трех тысяч рублей.

Меры профилактики вирусных инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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