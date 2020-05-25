Россияне стали пить больше алкоголя во время самоизоляции

25 Май 2020 2020-05-25T10:52:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Объем розничной продажи алкоголя на территории России во время самоизоляции по коронавирусу в апреле увеличился на 5,2%. Специалисты Роспотребнадзора рассказали о вреде спиртного для здоровья человека и сообщили, к чему привело увеличение потребления алкоголя в стране.

По информации Национального союза защиты прав потребителей, за прошлый месяц в стране продали 17,1 миллиона декалитров спиртных напитков. По сравнению с апрелем прошлого года рост продаж составил 5,2 процента. Заметнее всего выросли продажи водки (на 9,6 процента до 6,2 миллиона декалитров) и тихих вин (на 9 процентов до 4,6 миллиона декалитров).

Также увеличились продажи шампанского и игристых вин на 3,6 процента почти до 0,9 миллиона декалитров. А вот продажи коньяка уменьшились на 1,6 процента и составили 0,58 миллиона. Общий объем розничной продажи без учета пива, сидра, пуаре и медовухи с начала текущего года увеличился на 2,9 процента до 67,9 миллиона декалитров.

- Страх и дезинформация привели к появлению опасного мифа о том, что употребление алкогольных напитков с высоким содержанием спирта может убивать вирус. Это не так. ВОЗ напомнили недавно, что употребление алкоголя не защищает от нового коронавируса, а связано с рисками для здоровья. Употребление этилового спирта, в особенности разбавленного метанолом, может привести к тяжелым последствиям для здоровья, в том числе к смертельному исходу, - напомнили в Роспотребнадзоре.

Употребление спиртных напитков эксперты связывают с развитием множества инфекционных и неинфекционных заболевания, нарушением психики, которые могут повышать уязвимость людей перед COVID-19.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в России предложили повысить минимальный возраст продажи спиртных напитков до 21 года. Совет Федерации и министерство здравоохранения уже одобрили данную инициативу, однако глава комитета Государственной думы Павел Крашенинников заявил, что если гражданам запретят покупать и употреблять спиртное до 21 года - это будет противоречить Конституции.

ИСТОЧНИК KP.RU