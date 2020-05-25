Съемные квартиры в Москве подешевели на 10 процентов

25 Май 2020 2020-05-25T11:04:31+03:00

Цены на аренду жилья упали на 10 процентов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Изменить размер текста: A A

Цены на аренду жилья в крупных городах начали падать. Только в столице в апреле стоимость аренды снизилась на 10 процентов. Основная причина — падение реальных доходов населения.

Эксперты полагают, что до конца лета можно ожидать снижение ставок на 15 процентов. А вот возвращение прежних расценок возможно не ранее лета 2021 года.

- Средневзвешенная цена снизилась примерно на 9%, до 23,3 тыс. рублей в месяц. А вот небольших городах цены изменились не сильно, так как цены там изначально были невысоки,- рассказала «Известиям» главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина.

Только в Краснодарском крае аренда не только не понизилась, но и выросла на 5 процентов. Это связано с расположением региона, многие отправляются сюда на лето, даже несмотря на пандемию.

Многие собственники жилья, чтобы удержать арендаторов, делают скидки по 25-30% от установленной цены. Найти новых жильцов сегодня крайне проблематично: доходы населения падают, а конкуренция на рынке аренды крайне высока.

Тем временем зарплаты половины россиян сократились из-за коронавируса. Прежний доход остался только у 40 процентов трудящихся, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU