2020-05-25T11:47:46+03:00
Общество

Рогозин: В ближайшие недели завершат испытания нового модуля

Это расширит возможности российского сегмента на МКС, считает глава Роскосмоса
Юлия САЛЬНИКОВАЕкатерина БЕЛОКОНОВА
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В Роскосмосе спроектировали и создали новый модуль для космонавтов. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

- Нам остро не хватало дополнительного модуля. Он был изготовлен еще в середине 90 годов, но началась текучка и постоянно не получалось, откладывали. Наша команда Роскосмоса взялась за это дело активно. Надеемся что в ближайшие недели будут завершены испытания модуля,- сказал он в эфире.

После испытаний в баракамере модуль отправят на Байконур. Проверка там, займет еще 8-9 месяцев.

- Модуль резко расширит возможности российского сегмента МКС,- уверен Дмитрий Рогозин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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