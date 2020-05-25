2020-05-25T13:19:57+03:00
Общество

СК предъявил обвинение захватчику заложников в московском банке

Следователи просят суд арестовать злоумышленника
Ксения АНУФРИЕВА
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СК предъявил обвинение захватчику заложников в московском банкеСК предъявил обвинение захватчику заложников в московском банкеФото: Олег ЗОЛОТО
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СК предъявил обвинение приезжему из Нижневартовска мужчине, захватившему заложников в "Альфа-банке" в центре российской столицы. Об этом 25 мая, в понедельник, сообщила пресс-служба Хамовнического районного суда, куда поступило ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, инцидент случился в минувшие выходные, 23 мая. Мужчина ворвался в отделение кредитной организации на улице Земляной Вал, заявил, что банк заминирован и взял в заложники несколько человек. В ходе штурма злоумышленник был задержан полицейскими – взрывного устройства при нем не оказалось, только муляж бомбы.

В момент задержания 34-летний приезжий их Нижневартовска, ранее судимый за угон и разбой, находился в неадекватном состоянии, в ходе допроса он признал свою вину. При этом мужчина толком так и не смог объяснить мотив своего поступка. На вопрос следователя он ответил, что хотел «узнать правду, что с ним происходит».

Как ранее писал сайт kp.ru, следователи допросили свидетелей, очевидцев и сотрудников захваченной организации, назначена психолого-психиатрическая экспертиза для проверки психического здоровья задержанного. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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