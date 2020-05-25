Бабушка решила «пожить для себя», теперь подписчики не могут поверить, что ей больше 20 лет

25 Май 2020 2020-05-25T13:33:06+03:00

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На смену школьницам, которые выглядят минимум как выпускницы вузов, пришло новое поколение женщин. Судя по возрасту в паспорте, они должны устраивать скандалы в СОБЕСе или на почте. А они вместо этого становятся звездами инстаграм.

Алиса Васкес одна из них. По фото в соцсетях невозможно поверить, что у этой девушки двое взрослых детей и даже есть внуки. Такой Алиса была не всегда. В 16 лет родила первого ребенка, спустя три года на свет появился второй. Женщина погрязла в домашних делах.

sweetalice101 Бабушка, которая выглядит на 20 лет

- Я была диким человеком, и, конечно, поглощена материнством. В те годы у меня вообще не было времени подумать о своей жизни. Я была в режиме выживания,- рассказала Васкес DailyStar.

Переломным моментом она считает 30-летие. Дети выросли и тоже рано стали родителями. Оставшись дома одна, Алиса поняла, что хочет вернуть молодость.

sweetalice101 Алиса Васкес стала звездой инстаграм, когда подписчики узнали, сколько ей лет

Теперь она работает инструктором йоги, на нее подписаны в инстаграм больше 34 тысяч человек, а главное, выглядит Васкес явно не на свои 41 год. Она не стесняется публиковать откровенные снимки в купальниках и нижнем белье.

- Мужчины, конечно, говорят, что я выгляжу лучше, чем некоторые девушки в возрасте 20 лет ... Я бы сказала, что я не обычная 40-летняя женщина,- размышляет она.

sweetalice101 Инструктор по йоге стала звездой Сети в 41 год

Тем, кто не верит, что Алиса технически уже бабушка, она показывает фото со своими взрослыми детьми и внуками.

ИСТОЧНИК KP.RU