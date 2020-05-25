2020-05-25T13:33:06+03:00
В мире

Бабушка решила «пожить для себя», теперь подписчики не могут поверить, что ей больше 20 лет

Когда двое детей выросли и сами обзавелись семьями, женщина решила вернуть молодость
Юлия САЛЬНИКОВА
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После 30 Алиса захотела "вернуть себе молодость"После 30 Алиса захотела "вернуть себе молодость"Фото: Instagram.com
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На смену школьницам, которые выглядят минимум как выпускницы вузов, пришло новое поколение женщин. Судя по возрасту в паспорте, они должны устраивать скандалы в СОБЕСе или на почте. А они вместо этого становятся звездами инстаграм.

Алиса Васкес одна из них. По фото в соцсетях невозможно поверить, что у этой девушки двое взрослых детей и даже есть внуки. Такой Алиса была не всегда. В 16 лет родила первого ребенка, спустя три года на свет появился второй. Женщина погрязла в домашних делах.

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Бабушка, которая выглядит на 20 лет
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- Я была диким человеком, и, конечно, поглощена материнством. В те годы у меня вообще не было времени подумать о своей жизни. Я была в режиме выживания,- рассказала Васкес DailyStar.

Переломным моментом она считает 30-летие. Дети выросли и тоже рано стали родителями. Оставшись дома одна, Алиса поняла, что хочет вернуть молодость.

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Алиса Васкес стала звездой инстаграм, когда подписчики узнали, сколько ей лет
1876 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Теперь она работает инструктором йоги, на нее подписаны в инстаграм больше 34 тысяч человек, а главное, выглядит Васкес явно не на свои 41 год. Она не стесняется публиковать откровенные снимки в купальниках и нижнем белье.

- Мужчины, конечно, говорят, что я выгляжу лучше, чем некоторые девушки в возрасте 20 лет ... Я бы сказала, что я не обычная 40-летняя женщина,- размышляет она.

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Инструктор по йоге стала звездой Сети в 41 год
1566 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Тем, кто не верит, что Алиса технически уже бабушка, она показывает фото со своими взрослыми детьми и внуками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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