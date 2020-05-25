Нарушившему карантин Зидану грозит штраф

25 Май 2020 2020-05-25T13:28:58+03:00

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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан нарушил режим самоизоляции, введенный в Испании. Спортсмен, проживающий в Мадриде, уехал в свой загородный дом, хотя согласно установленным в столице правилам, покидать город жителям временно запрещено. Такие меры введены в Мадриде, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции нового типа.

Местные СМИ передают, что бывший футболист был замечен в небольшой деревне, в нескольких километрах от Мадрида. Здесь в прошлом году спортсмен купил себе частный дом.

Теперь, если факт нарушения режима изоляции будет доказан, Зидану грозил штраф в размере полутора тысяч евро, передает сайт «Свободная пресса».

Добавим, что правительство Испании и руководство испанской Ла Лиги договорились возобновить национальный чемпионат, в случае если все игроки и тренеры футбольных клубов буду безоговорочно соблюдать карантинные меры. Однако Зинедин Зидан не первый, кто решился нарушить городские предписания, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU