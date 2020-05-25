Эксперт рассказал, как будут работать детские лагеря этим летом

25 Май 2020 2020-05-25T13:53:48+03:00

Первая смена в детских оздоровительных лагерях, скорее всего, отменится, а вот вторая и третья - будут Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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До начала лета осталось совсем немного и у многих родителей возникает вопрос – будут ли в этом году работать оздоровительные лагеря для детей. Скорее всего, в большинстве регионов первой смены в детских загородных лагерях не будет, а вот вторая и третья – возможно состоятся.

Пока четких правил работы нет, но понятно, что прежний режим сохранить не удастся. Эксперты полагают, что дети перед отъездом должны пройти этап домашнего карантина и получить документ о состоянии здоровья. В лагере воспитанникам планируют регулярно измерять температуру, а питание организуют посменно. Смены будут полностью закрыты от внешних контактов, никаких визитов родителей и друзей. Работники лагеря тоже не смогут покидать территорию.

- Детским лагерям повезло больше, чем туристическому бизнесу. Оставлять детей на улице нельзя, это грозит ростом подростковой преступности. Записать ребенка дома с гаджетами тоже не вариант, поэтому детские оздоровительные лагеря будут работать, - комментирует «Российской газете» Андрей Данилков, представитель Межрегиональной общественной организации содействия детскому отдыху.

Он подчеркнул, что от профильных ведомств получены рекомендации по более разреженному нахождению детей в лагере: обеды посменно, в несколько групп, с занятиями - то же самое.

ИСТОЧНИК KP.RU