2020-05-25T14:10:47+03:00
Общество

Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров

Количество сроков пребывания на должности сократили
Ксения АНУФРИЕВА
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Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоровПутин подписал закон о повышении предельного возраста ректоровФото: REUTERS
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Российский президент Владимир Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров лиц, занимающих должность ректора вуза, до 70 лет. Нормативно-правовой акт опубликовали на официальной сайте правовой информации в понедельник, 25 мая.

Закон, подписанный главой государства, повышает предельный возраст ректоров высших учебных учреждений с 65 лет до 70 лет без права продления. Кроме того, вводится норма, по которой в некоторых случаях, которые предусмотрены федеральным законодательством, срок пребывания ректора или руководителя научной организации в должности может продлеваться и по достижении им возраста 70 лет. Например, речь идет о ректорах МГУ имени М. В. Ломоносова и СПбГУ.

Нормативный акт ограничивает и количество сроков, в течение которых один и тот же человек может быть ректором одного и того же вуза – до трех сроков. Закон устанавливает нормы, согласно которым трудовые договоры руководителей государственных и муниципальных научных организаций, а также глав государственных и муниципальных вузов, станут срочными и будут заключаются на срок до пяти лет.

Новые правила для ректоров вступят в силу с июля этого года. Уставы образовательных учреждений при этом должны привести в соответствие с Трудовым кодексом за 30 дней после этого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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