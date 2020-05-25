В Госдуме объяснили необходимость ужесточения наказания для водителей без прав

25 Май 2020 2020-05-25T14:36:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Госдуме работают над законопроектом, который ужесточит наказание для водителей без прав, которые устроили аварию с тяжелыми последствиями. Инициатива поступила от депутата Вячеслава Лысакова. Он уверен, что нововведение станет хорошей профилактикой аварийности и заставит людей, не имеющих водительских прав, не садиться за руль.

Если поправки будут приняты, то они отразятся в статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» Уголовного Кодекса.

- Раньше водители сбегали с места аварии и появлялись только через два-три дня, когда нельзя было доказать, что они были пьяны за рулем. Поэтому побег приравняли к действиям нетрезвого автомобилиста. Предлагается здесь продолжить этот список и добавить туда: лицо, лишенное водительских прав или вообще не имеющее водительского удостоверения, то есть самоучку, - комментирует телеканалу «360» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Депутат уверен, что тот, кто не сдал на права, не имеет права садиться за руль. Если же по его вине гибнут люди, то наказание должно быть соответствующее. Автомобилисту без прав грозит реальный срок заключения до 15 лет.

- Цели пересажать людей нет, но такая мера заставит задуматься. Не имеешь права садиться за руль, то езди на такси. Но если ты сунешься за руль, и не дай бог, кого-то отправишь на тот свет, то получишь сполна. Люди не должны страдать из-за дурака, который позволил себе преступные действия, — подытожил депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU