2020-05-25T15:22:06+03:00
Общество

Специалист оценил надежность дистанционного голосования

Россиянам не стоит опасаться
Елена АКИМОВА
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Эксперт оценил безопасность дистанционного голосованияЭксперт оценил безопасность дистанционного голосованияФото: REUTERS
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Решение голосовать дистанционно уже принято, теперь вопрос за технической стороной процесса. Член экспертного совета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц рассказал, насколько такая система будет уязвимой.

Эксперт уверен, что людям нет смысла опасаться, что их личные данные смогут оказаться в общем доступе. Подобные государственные серверы всегда делают надежно.

Не исключено, что для пользователей будут придуманы дополнительные меры защиты, например, верификация личности.

- Безусловно, определенные риски существуют. Разработчики тоже люди…К сожалению, о подобных случаях узнают после того, как инцидент возник. Но перед этим были попытки взлома и поиски уязвимости, - комментирует Лифшиц телеканалу «360».

Тем не менее, никакой угрозы вмешательства хакеров в процесс голосования парламентарий не увидел, но допустил, что попытки будут.

- Атаки на серверы, безусловно, будут. Но взлом исключен, система надежна, - отметил эксперт.

Ранее Элла Памфилова рассказала, что проголосовать за поправки к Конституции можно будет из дома. Глава ЦИК пояснила, как будет действовать дистанционное электронное голосование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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