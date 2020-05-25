Специалист оценил надежность дистанционного голосования
Решение голосовать дистанционно уже принято, теперь вопрос за технической стороной процесса. Член экспертного совета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц рассказал, насколько такая система будет уязвимой.
Эксперт уверен, что людям нет смысла опасаться, что их личные данные смогут оказаться в общем доступе. Подобные государственные серверы всегда делают надежно.
Не исключено, что для пользователей будут придуманы дополнительные меры защиты, например, верификация личности.
- Безусловно, определенные риски существуют. Разработчики тоже люди…К сожалению, о подобных случаях узнают после того, как инцидент возник. Но перед этим были попытки взлома и поиски уязвимости, - комментирует Лифшиц телеканалу «360».
Тем не менее, никакой угрозы вмешательства хакеров в процесс голосования парламентарий не увидел, но допустил, что попытки будут.
- Атаки на серверы, безусловно, будут. Но взлом исключен, система надежна, - отметил эксперт.
Ранее Элла Памфилова рассказала, что проголосовать за поправки к Конституции можно будет из дома. Глава ЦИК пояснила, как будет действовать дистанционное электронное голосование.
ИСТОЧНИК KP.RU