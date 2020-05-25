Врачи провели провели первую в Европе трансплантацию лёгких заражённому коронавирусом
Пересадку 45-летней пациентке совершили специалисты медицинского университета в Вене
В Вене врачи провели первую в Европе пересадку лёгкого пациентке с коронавирусомФото: REUTERS
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В Австрии провели первую в Европе пересадку лёгких больному коронавирусом. Специалисты медицинского университета Вены провели в прошлый понедельник, 18 мая, операцию 45-летней пациентке из Каринтии, сообщается на сайте клиники.
Дыхание женщины поддерживали только благодаря циркулярному насосу из-за лёгочной недостаточности. Когда стало понятно, что лёгкое спасти не удастся, специалисты приняли решение о пересадке.
ИСТОЧНИК KP.RU