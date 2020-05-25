Дибров сдержал данную Малышевой клятву

25 Май 2020 2020-05-25T15:40:24+03:00

Ведущий недавно перенес микроинсульт и стал больше заботиться о своем здоровье

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Ведущий Первого канала Дмитрий Дибров рассказал, что сдержал данную Елене Малышевой клятву и бросил курить.

- Сказал, что больше никогда курить не буду. Никаких наклеечек, все, до свидания. Либо ты хочешь детей поставить на ноги, либо присматривайся к комбинату ритуальных услуг, - поделился он в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ, вспоминая о том, как перенес микроинсульт в начале текущего года.

Дибров отметил, что телеведущая требовала от него бросить вредную привычку еще около двадцати лет назад, объясняя курильщику: «если хочешь побывать на свадьбах детей, то бросай». Клятву бросить курить ведущий дал Малышевой, когда она навещала его в больнице после перенесенного заболевания. Он сообщил, что также по совету Малышевой регулярно измеряет давление и проходит медицинские обследования.

Напомним, в феврале Дмитрий Дибров потерял сознание, находясь в одном из кинотеатров столице. Медики экстренно доставили ведущего в больнице и диагностировали у него микроинсульт.

ИСТОЧНИК KP.RU