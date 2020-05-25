2020-05-25T15:46:40+03:00
Здоровье

Замглавы Минздрава рассказал, от чего спасёт йодированная соль

Соль поможет снизить дефицит йода у детей на 70-80%
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Минздраве напомнили о пользе применения йодированной солиВ Минздраве напомнили о пользе применения йодированной солиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Применение йодированной соли поможет снизить число операций на щитовидной железе на 30-40%, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

Он также рассказал, что, по оценкам экспертов Эндокринологического научного центра Минздрава, йодированная соль поможет в течение ближайших 10 лет сократить на 70-80% болезни у детей, произошедшие из-за дефицита йода. У взрослых употребление йодированной соды снизит риск таких заболеваний на 40-45%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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