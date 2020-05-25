Юрий Лоза пожаловался на пенсию, которой не хватает даже для оплаты коммунальных счетов

25 Май 2020 2020-05-25T17:55:42+03:00

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Певец и композитор Юрий Лоза рассказал, что получает базовую пенсию - 12 тысяч рублей. Гонорары музыкант получает за авторство музыки и текстов, а также за написание статей и участие в проектах.

Юрий Лоза уточнил, что до этого получал девять тысяч рублей пенсии.

- Вот я получаю только пенсию в 12 тысяч, которой не хватает даже на коммуналку, - сообщил музыкант "Вечерней Москве".

Напомним, как сообщал сайт KP.RU, на прошлой неделе муж Наташи Королёвой Сергей Глушко пожаловался, что артисты остались без доходов в условиях пандемии коронавируса, в то время как государство помогает только пожилым.

- В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем. Более того, мы будем последними, кого подключат к жизни, потому что это массовое собрание людей. Все почему-то уверены, что мы - самые богатые в этой стране. Не имея возможности заработать сейчас ни копейки, к нам еще предъявляют требования, мол, вы давайте еще врачей оплачивайте. Народ вообще не понимает! - возмутился Тарзан.

ИСТОЧНИК KP.RU