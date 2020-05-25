Чернышенко: предпосылок для разрешения выездного туризма нет

25 Май 2020 2020-05-25T17:03:27+03:00

Карантин для приезжающих в России пока что останется

Изменить размер текста: A A

Предпосылок для разрешения выездного туризма пока нет. Карантин для въезжающих из-за эпидемиологической ситуации пока тоже остается, заявил 25 мая, в понедельник, заместитель председателя правительства России по вопросам туризма Дмитрий Чернышенко.

- Мы понимаем, что граждане страны нуждаются в отдыхе, и все мы заждались момента, когда мы сможем уже путешествовать — это является неотъемлемой потребностью современного человека. Но пока что мы видим, что предпосылок для восстановления выездных туристических потоков сегодня нет, - заявил вице-премьер в ходе брифинга.

Особенно политик подчеркнул важность соблюдения жёстких санитарно-ограничительных мер въезжающие в страну людьми.

Как писал сайт Kp.ru, в ходе брифинга Дмитрий Чернышенко также заявил, что 23 российских региона готовы приступить к первому этапу снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU