C 1 июня начнётся снятие ограничений для внутреннего туризма
На первом этапе возобновят работу санатории с медицинской лицензией
С 1 июня правительство начнет снимать ограничения, на первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензиейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Правительство России с 1 июня начинает снятие ограничений в сфере российского туризма. На первом этапе работу возобновят санатории с медицинской лицензией, сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.
ИСТОЧНИК KP.RU