2020-05-25T16:53:51+03:00
Общество

C 1 июня начнётся снятие ограничений для внутреннего туризма

На первом этапе возобновят работу санатории с медицинской лицензией
Ася КУЗНЕЦОВА
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С 1 июня правительство начнет снимать ограничения, на первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензиейС 1 июня правительство начнет снимать ограничения, на первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензиейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Правительство России с 1 июня начинает снятие ограничений в сфере российского туризма. На первом этапе работу возобновят санатории с медицинской лицензией, сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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