Лондонский скандал: советник Джонсона нарушил самоизоляцию ради поездки к родственникам

25 Май 2020 2020-05-25T20:56:12+03:00

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В Лондоне разгорелся настоящий скандал после известия о том, что советник Бориса Джонсона Доминик Каммингс нарушил самоизоляцию во время всеобщего карантина. Оппозиционная общественность взбунтовалась и потребовала отставки Каммингса.

Однако сам нарушитель виноватым себя не считает и в отставку подавать не собирается. По словам, Домимника, у него были веские причины.

Жена Каммингса позвонила ему и сказала, что очень плохо себя чувствует и никак не может следить за их четырехлетнем сыном. Доминик испугался, что он может заболеть вслед за женой (в итоге так и произошло), и тогда ребенок останется без присмотра.

Каммингс принял решение отвезти семью на ферму к своим родителям в Дарем, что в 400 километрах от его дома в Лондоне.

- Это были исключительные обстоятельства, и мне нужно было найти сбалансированный подход к решению всех проблем. Я не жалею о том, что сделал, - сказал Каммингс в ходе пресс-конференции.

Но это был не единственный случай нарушения Каммингсом самоизоляции. Свою последующую поездку к близлежащему замку он объяснил желанием проверить, может ли он водить машину после болезни.

Стоит напомнить, что это далекой не первый скандал связанный с официальными лицами и их карантином в Великобритании. Ярый сторонник жесткого режима самоизоляции, член научного совета при британском правительстве Нил Фергюсон, нарушал им же пропагандируемые требования, проводя время с замужней любовницей. А незадолго до этого именно Фергюсон рекомендовал влюбленным парам, живущим в разных домах, воздержаться от встреч на период эпидемии.

ИСТОЧНИК KP.RU