Власти Москвы заявили, что открывать рестораны в Москве рано
Открывать рестораны в Москве пока преждевременно, заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.
При этом он отметил, что власти Москвы рассматривают совместно с Роспотребнадзором возможность открытия летних веранд при ресторанах. Ефимов подчеркнул, что действовать в этом вопросе необходимо осторожно.
Заммэра сообщил также, что на данный момент в Москве не работает около 15% экономики.
Ранее сайт KP.RU сообщал, что, по заявлению мэра Москвы Сергея Собянина, в городе в ближайшее время планируется дальнейшее поэтапное смягчение ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU