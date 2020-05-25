Власти Москвы заявили, что открывать рестораны в Москве рано

25 Май 2020 2020-05-25T21:30:42+03:00

Заммэра Москвы заявил, что открывать рестораны в городе рано Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Открывать рестораны в Москве пока преждевременно, заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

При этом он отметил, что власти Москвы рассматривают совместно с Роспотребнадзором возможность открытия летних веранд при ресторанах. Ефимов подчеркнул, что действовать в этом вопросе необходимо осторожно.

Заммэра сообщил также, что на данный момент в Москве не работает около 15% экономики.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что, по заявлению мэра Москвы Сергея Собянина, в городе в ближайшее время планируется дальнейшее поэтапное смягчение ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU