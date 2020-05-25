2020-05-25T22:13:56+03:00
Общество

Глава Минпросвещения выступил против платного школьного образования

Кравцов считает, что школа должна быть доступна для детей вне зависимости от достатка родителей
Ася КУЗНЕЦОВА
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Кравцов выступил против идеи платного школьного образованияКравцов выступил против идеи платного школьного образованияФото: Иван ВИСЛОВ
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Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что он против платного школьного образования и отметил, что общее образование должно быть доступно всем детям независимо от достатка родителей.

- Против платного школьного обучения однозначно, потому что общее образование необходимо всем школьникам вне зависимости от достатка семьи, - сообщил министр в эфире Первого канала.

Он также отметил, что родители могут перевести своих детей в частные школы, и закрывать их нет смысла. Однако, подчеркнул Кравцов, в Москве очень высокий уровень образования в государственных школах.

В международных исследованиях они заняли пятое место в мире "по определённым направлениям" и третье место по математической грамотности.

- Это очень высокие результаты, - заключил Кравцов.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил в эфире Радио Комсомольская правда, что плата за обучение в вузах сохранится на уровне 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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