26 Май 2020 2020-05-25T23:57:10+03:00

Число инфицированных коронавирусом в Москве за сутки возросло на 2560 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 26 мая 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 26 мая 2020 года возросло до 2110 человек. За сутки от пневмонии и других осложнений заболевания скончались 76 пациентов столичных больниц с положительным результатом на коронавирус.

Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19 в столице зафиксировано уже 166473 случая заражения коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 2560 новых инфицированных с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 53586 пациентов, за сутки – 3746.

В оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве рассказали, что 43,3% новых инфицированных – это молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,2% – от 46 до 65, 9,7% – от 66 до 79 лет, 5,1% – пожилые люди старше 80 лет. Еще 8,7% – дети и подростки до 18 лет.

Оперативный штаб напоминает всем москвичам о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции до 31 мая включительно.

Напомним, сайт kp.ru писал, как в столице будут снимать ограничительные меры на разных этапах выхода из карантина. В понедельник открылись многофункциональные центры (МФЦ) государственных услуг «Мои документы» и заработал каршеринг.

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ИСТОЧНИК KP.RU