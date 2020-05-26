2020-05-25T22:47:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 26 мая 2020: Столицу ждет очередное смягчение санитарного режима

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о коронавирусе в Москве на 26 мая 2020
Семен ЕЛЕНИН
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С 25 мая в городе заработали МФЦС 25 мая в городе заработали МФЦФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Москве за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 2560 человек, а с начала эпидемии - уже у 166 тысяч. При этом уже более 53,6 тысяч горожан с инфекцией успешно справились. Умерли более 2 тысяч человек (41 за последние сутки).

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в ближайшее время в российской столице можно ожидать смягчение санитарного режима. Пока - без конкретики.

Тем не менее стоит напомнить, что с 25 мая в городе заработали МФЦ (Многофункциональные центры государственных услуг «Мои документы»), каршеринг. С 26-го волонтерам официально разрешено вновь посещать приюты для бездомных животных.

Одно можно сказать точно: как заявил вице-мэр Владимир Ефремов, открывать рестораны, кафе и прочий общепит все еще рановато.

Кстати, об МФЦ. Корреспондент kp.ru Андрей Абрамов понаблюдал, как прошел первый день возвращения МФЦ к жизни. Многие прослушали, что многофункциональные центры пока работают только по предварительной записи и пришли получать госуслуги без всякой очереди. Из-за этого на входе многих МФЦ возникли очереди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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