Коронавирус в Московской области, последние новости на 26 мая 2020: Жителей Подмосковья штрафуют за выезд на МКАД без пропуска

26 Май 2020 2020-05-26T01:14:45+03:00

Всего с начала эпидемии COVID-2019 подтвердился у более чем 34,3 тысяч мужчин и женщин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

В Московской области положительные тесты на коронавирус за минувшие сутки сдали 831 человек. Всего с начала эпидемии COVID-2019 подтвердился у более чем 34,3 тысяч мужчин и женщин. 5,9 тысяч пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции, уже выписаны. За все время зафиксированы 340 летальных исходов.

В Московской области, как известно, с субботы отменили цифровые пропуска. В Москве же пропускной режим все еще действует. Ранее выданные жителям Подмосковья пропуска для поездок на работу в Москву автоматически будут действовать в столице до 27 мая. Затем их нужно будет получать на портале nedoma.mos.ru. То же самое (но уже с субботы) - для желающих получить разовые пропуска и проехать через территорию Москвы. Хотя об этом и говорилось, как говорится, из каждого утюга, но услышали далеко не все.

Так, жители Московской области за минувшие выходные нахватали больше сотни штрафов за въезд без пропусков на МКАД. Кольцевая автодорога, напомним, юридически является частью столицы. Так что шансов оспорить такие штрафы нет.

С понедельника, 25 мая, в Подмосковье заработали около 120 МФЦ. Пока они открыты лишь по предварительной записи и - только для юридических лиц, которые получают лишь 7 видов госуслуг. Губернатор Андрей Воробьёв поручил главам городских округов проконтролировать на своих территориях соблюдение правил санитарной безопасности в Многофункциональных центрах.

- Надеюсь, что со следующей недели мы сможем по определенному виду услуг открыть доступ и для физических лиц, - заявил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU