2020-05-25T23:10:27+03:00
Общество

Роспотребнадзор призвал временно запретить музыкантов и торговцев в электричках

Также в ведомстве рекомендовали не допускать в вагоны тех, кто не соблюдает гигиену
Ася КУЗНЕЦОВА
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Игру на музыкальных инструментах в электричках Роспотребнадзор рекомендует оставить под запретом даже после окончания пандемииИгру на музыкальных инструментах в электричках Роспотребнадзор рекомендует оставить под запретом даже после окончания пандемииФото: REUTERS
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Роспотребнадзор дал рекомендации по перевозке пассажиров в электричках в условиях пандемии коронавируса. Среди них ведомство рекомендует запретить в поездах торговлю и игру на музыкальных инструментах.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора призвали пресекать нахождение в вагонах лиц, не соблюдающих гигиену.

Игру на музыкальных инструментах в электричках ведомство рекомендует оставить под запретом даже после окончания пандемии.

- Запрет на оказание услуг по предоставлению разносной торговли в пути следования... Пресечение осуществления в пригородных поездах несанкционированной розничной разносной торговли, игры на музыкальных инструментах, нахождение в вагонах поездов лиц, не соблюдающих правила гигиены и в пачкающей одежде, - сказано в заявлении на сайте ведомства.

Также отмечается, что для перевозки детей группами их следует изолировать от остальных пассажиров во время ожидания поезда и измерять им температуру перед посадкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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