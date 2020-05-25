Роспотребнадзор призвал временно запретить музыкантов и торговцев в электричках
Роспотребнадзор дал рекомендации по перевозке пассажиров в электричках в условиях пандемии коронавируса. Среди них ведомство рекомендует запретить в поездах торговлю и игру на музыкальных инструментах.
Кроме того, специалисты Роспотребнадзора призвали пресекать нахождение в вагонах лиц, не соблюдающих гигиену.
Игру на музыкальных инструментах в электричках ведомство рекомендует оставить под запретом даже после окончания пандемии.
- Запрет на оказание услуг по предоставлению разносной торговли в пути следования... Пресечение осуществления в пригородных поездах несанкционированной розничной разносной торговли, игры на музыкальных инструментах, нахождение в вагонах поездов лиц, не соблюдающих правила гигиены и в пачкающей одежде, - сказано в заявлении на сайте ведомства.
Также отмечается, что для перевозки детей группами их следует изолировать от остальных пассажиров во время ожидания поезда и измерять им температуру перед посадкой.
ИСТОЧНИК KP.RU