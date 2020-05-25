Новак: Спрос на нефть по сравнению с апрелем восстановился на 20%

25 Май 2020 2020-05-25T23:31:05+03:00

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Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что спрос на нефть в этом месяце по сравнению с апрелем восстановился примерно на 20%.

«Несмотря на тяжелую ситуацию, отрасль продолжает работать. Мы видим также, что на автобензин с начала года цены не изменились, на дизель рост составил с начала года всего 1,5%», - сказал он, выступая на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Энергетика».

Глава Минэнерго также рассказал, что ведомство разработало различные сценарии развития ситуации на нефтяных рынках – как мировом, так и внутреннем. Он также отметил, что пока профицит составляет около 7–12 миллионов баррелей в сутки, но в министерстве рассчитывают, что в июне – июле увеличится потребление нефтепродуктов, и летом рынок сбалансируется, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, стоимость «черного золота» начала расти на фоне вступления в силу с 1 мая нового соглашения ОПЕК+, которое предусматривает рекордное сокращение добычи ресурса в истории. До этого майские фьючерсы WTI побили антирекорд и ушли в минус, опустившись до «минус 37 долларов».

Напомним, в апреле страны – производители нефти договорились снизить добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/776200" frameborder="0"></iframe> Объемы добычи нефти в стране снизятся на десять процентов - Новак.Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что к концу года добыча нефти в стране снизится на десять процентов по сравнению с показателем прошлого года. Об этом он сообщил в ходе совещания в режиме видеоконференции по вопросам развития топливно-энергетического комплекса страны в Ново-Огарево в среду

ИСТОЧНИК KP.RU