В Москве скончались еще 76 пациентов с коронавирусом
За минувшие сутки в Москве от двусторонней пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались еще 76 пациентов столичных больниц с положительным результатом на коронавирус. Таким образом, число умерших из-за коронавирусной инфекции в городе возросло до 2110 человек.
Об этом в понедельник, 25 мая, сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве, уточнив, что умершие страдали сопутствующими заболеваниями, в частности, сахарным диабетом, гипертонической болезнью и ХОБЛ.
«В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении штаба.
Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19 в столице зафиксировано уже 166473 случая заражения коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 2560 новых инфицированных с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 53586 пациентов, за сутки – 3746.
Оперативный штаб напоминает всем москвичам о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции до 31 мая включительно.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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