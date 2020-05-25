В Москве скончались еще 76 пациентов с коронавирусом

25 Май 2020 2020-05-26T00:00:24+03:00

Число умерших из-за коронавирусной инфекции в столице возросло до 2110 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число умерших из-за коронавирусной инфекции в столице возросло до 2110 человек

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За минувшие сутки в Москве от двусторонней пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались еще 76 пациентов столичных больниц с положительным результатом на коронавирус. Таким образом, число умерших из-за коронавирусной инфекции в городе возросло до 2110 человек.

Об этом в понедельник, 25 мая, сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве, уточнив, что умершие страдали сопутствующими заболеваниями, в частности, сахарным диабетом, гипертонической болезнью и ХОБЛ.

«В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении штаба.

Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19 в столице зафиксировано уже 166473 случая заражения коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 2560 новых инфицированных с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 53586 пациентов, за сутки – 3746.

Оперативный штаб напоминает всем москвичам о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции до 31 мая включительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU