В Ереване приземлился самолет из Москвы с 225 гражданами Армении
На 27 мая запланирован еще один чартерный рейс из Санкт-Петербурга
На 27 мая запланирован еще один чартерный рейс из Санкт-ПетербургаФото: Иван ВИСЛОВ
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Самолет специального вывозного рейса авиакомпании Red Wings «Москва – Ереван», на котором на родину вернулись гражданине Армении, приземлился в ереванском аэропорту Звартноц. Об этом во вторник сообщили в справочной воздушной гавани.
«Специальный рейс авиакомпании Red Wings с гражданами Армении на борту приземлился в Ереване», - указали там.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU