В Ереване приземлился самолет из Москвы с 225 гражданами Армении

26 Май 2020 2020-05-26T03:00:31+03:00

На 27 мая запланирован еще один чартерный рейс из Санкт-Петербурга Фото: Иван ВИСЛОВ

На 27 мая запланирован еще один чартерный рейс из Санкт-Петербурга

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Самолет специального вывозного рейса авиакомпании Red Wings «Москва – Ереван», на котором на родину вернулись гражданине Армении, приземлился в ереванском аэропорту Звартноц. Об этом во вторник сообщили в справочной воздушной гавани.

«Специальный рейс авиакомпании Red Wings с гражданами Армении на борту приземлился в Ереване», - указали там.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU