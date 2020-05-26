2020-05-26T03:00:31+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ереване приземлился самолет из Москвы с 225 гражданами Армении

На 27 мая запланирован еще один чартерный рейс из Санкт-Петербурга
Поделиться:
На 27 мая запланирован еще один чартерный рейс из Санкт-ПетербургаНа 27 мая запланирован еще один чартерный рейс из Санкт-ПетербургаФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Самолет специального вывозного рейса авиакомпании Red Wings «МоскваЕреван», на котором на родину вернулись гражданине Армении, приземлился в ереванском аэропорту Звартноц. Об этом во вторник сообщили в справочной воздушной гавани.

«Специальный рейс авиакомпании Red Wings с гражданами Армении на борту приземлился в Ереване», - указали там.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Запрет на ввоз в Россию топлива иностранного производства продлен еще на четыре месяца
В Ереване приземлился самолет из Москвы с 225 гражданами Армении
В Москве могут опробовать «мобильный паспорт»
Запрет на ввоз в Россию импортного топлива продлен до 1 октября
Bloomberg: Несмотря на отказ от карантина, в Швеция столкнулась с экономическим кризисом
Первое испытание орбитальной ракеты в США завершилось неудачей
В Сети появилось видео из московской квартиры, где удерживали, а потом убили кубинку
Подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета отпустили под залог в $6,2 тысячи
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 26 мая 2020 года составило 53586 человек
В Москве скончались еще 76 пациентов с коронавирусом
Джонсон рассказал, что стал хуже видеть после коронавируса
Новак: Спрос на нефть по сравнению с апрелем восстановился на 20%
Роспотребнадзор призвал временно запретить музыкантов и торговцев в электричках
Опрос: четверть американцев верят в планы Билла Гейтса чипировать людей
Фармацевтические компании отказались в 2017 году от создания вакцины против коронавирусов
ВОЗ: Мир находится в середине пандемии коронавируса
Глава Минпросвещения выступил против платного школьного образования
Власти Москвы заявили, что открывать рестораны в Москве рано