2020-05-26T03:51:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Психологи МЧС советуют обсудить выход из самоизоляции с членами семьи

За время карантина, когда все находились под одной крышей, могли проявиться проблемы в отношениях с близкими
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Выход из режима самоизоляции – хорошее время для решения конфликтов и проблем, которые назрели в семьеВыход из режима самоизоляции – хорошее время для решения конфликтов и проблем, которые назрели в семьеФото: Лилия ЗАХАРОВА
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Выход из режима самоизоляции является хорошим временем для решения конфликтов и проблем, которые назрели в семье и проявились в период длительного совместного нахождения в замкнутом пространстве во время самоизоляции. Об этом говорится в рекомендациях Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России.

Как правильно выйти из самоизоляции: советы психолога.Программа Говорит Калининград , телефон прямого эфира: 92-10-72

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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