Число умерших от коронавируса в Бразилии выросло до 23,5 тысяч

26 Май 2020 2020-05-26T04:40:14+03:00

В стране зафиксировано почти 375 тысяч инфицированных

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Число умерших из-за коронавируса в Бразилии возросло до 23473 за минувшие сутки от от пневмонии и других осложнений заболевания COVID-19 скончались более 800 человек. Об этом во вторник, 26 мая, сообщил Минздрав страны.

«В стране зарегистрировано 23473 смертей (от коронавируса), 807 было зарегистрировано за последние 24 часа», - говорится в сообщении бразильского здравоохранительного ведомства.

Уточняется, что смертность составляет 6,3%. Всего же с начала пандемии в Бразилии выявили 374898 случаев заражения, вылечились 41% больных – 153833 пациента.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по числу заражений коронавирусом Бразилия вышла на второе место в мире. В связи с тем, что в этой латиноамериканской стране за последнее время стремительно выросло число заболеваний COVID-19, президент США Дональд Трамп ввел временный запрет на въезд в Соединенные Штаты иностранцев, которые побывали в Бразилии в течение последних двух недель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763125" frameborder="0"></iframe> В Бразилии местный житель был признан первым заболевшим коронавирусом в Южной Америке.

ИСТОЧНИК KP.RU