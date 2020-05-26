Более 30 россиян вернутся домой рейсом Air India

26 Май 2020 2020-05-26T05:48:32+03:00

В Индии заразились коронавирусом 145 тысяч человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самолет уже вылетел в Россию, среди его пассажиров – два гражданина Индии

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Ранним утром во вторник, 26 мая, в Россию из Индии вылетел самолет авиакомпании Air India, на борту которого домой возвращаются более 30 россиян. Об этом сообщил журналистам заведующий консульским отделом российского посольства в Индии Андрей Федоров.

«Всего на этом рейсе вылетели 35 человек, в том числе два гражданина Индии», - уточнил дипломат.

Он также отметил, что рейс Air India является коммерческим, и стоимость билета составляла 51 тысячу рупий (примерно 673 доллара США).

Кроме того, Андрей Федоров рассказал, что в Делийском консульском округе остается еще около 400 россиян, которые хотят вернуться на Родину, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с момента прекращения международного пассажирского авиасообщения на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 несколько самолетов российских авиакомпаний ранее вывезли из Индии в общей сложности более тысячи наших соотечественников.

По последним данным индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия, в стране зафиксировано 144950 случаев заражения, 4172 человека скончались, 60706 выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU