Более 30 россиян вернутся домой рейсом Air India
Ранним утром во вторник, 26 мая, в Россию из Индии вылетел самолет авиакомпании Air India, на борту которого домой возвращаются более 30 россиян. Об этом сообщил журналистам заведующий консульским отделом российского посольства в Индии Андрей Федоров.
«Всего на этом рейсе вылетели 35 человек, в том числе два гражданина Индии», - уточнил дипломат.
Он также отметил, что рейс Air India является коммерческим, и стоимость билета составляла 51 тысячу рупий (примерно 673 доллара США).
Кроме того, Андрей Федоров рассказал, что в Делийском консульском округе остается еще около 400 россиян, которые хотят вернуться на Родину, передает РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, с момента прекращения международного пассажирского авиасообщения на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 несколько самолетов российских авиакомпаний ранее вывезли из Индии в общей сложности более тысячи наших соотечественников.
По последним данным индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия, в стране зафиксировано 144950 случаев заражения, 4172 человека скончались, 60706 выздоровели.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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