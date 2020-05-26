Последние новости на утро 26 мая 2020: на Чукотке жестко сел вертолет Ми-8, погибли четыре человека

26 Май 2020 2020-05-26T07:16:01+03:00

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 26 мая 2020 года

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Утром во вторник, 26 мая, стало известно, что в Анадырском районе Чукотки совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, на борту воздушного судна было четыре человека, выжить не удалось никому.

После удара о землю вертолет загорелся, пожар на месте аварии уже потушили. А когда с огнем полностью справились, удалось обнаружить оба «черных ящика» – прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец.

Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов назвал дату начала клинических испытаний вакцины от коронавируса – 29 июня. По его словам, исследователи проверили чувствительных животных 25 вариантов вакцин и выбрали из них три самых перспективных препарата «как показавшие наибольшую эффективность, а также с учетом технологичности их крупномасштабного производства».

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ИСТОЧНИК KP.RU