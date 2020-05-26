2020-05-26T09:50:30+03:00
Общество

В Москве за сутки выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусом

Из больниц выписали 8033 человека
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Москве выписали из больниц почти в 4 раза больше парламентов, чем поступило на предидуший деньВ Москве выписали из больниц почти в 4 раза больше парламентов, чем поступило на предидуший деньФото: Александр ГЛУЗ
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В Москве 8033 человека признаны здоровыми после лечения от коронавиурса. Это рекордный показатель за все время эпидемии. По данным на 25 мая, в столице выздоровевших было почти в три раза меньше - 3746.

- Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 61619. Мы надеемся, что эта позитивная динамика продолжится, - сообщила вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В течение последних дней в Москве выписываются из больниц больше людей, поборовших коронавирус, чем поступает. Но нынешний показатель побил и этот рекорд. Коронавирус наши по данным на 25 мая у 2560 москвичей, а из больниц выписали почти в 4 раза больше.

В России уже многие регионы приступили к ослаблению блокировки. Премьер Михаил Мишустин заявил, что в стране готовятся к открытию курортного сезона, он попросил граждан воздержаться от зарубежных поездок, на российских курортах уже разрабатывают программу работы с новых условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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