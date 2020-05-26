2020-05-26T11:02:58+03:00
Экономика

Туалетная бумага может подскочить в цене на 15 процентов

А вместе с ней подорожают все бумажные санитарно-гигиенические товары
Елена АКИМОВА
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Цены на туалетную бумагу могут подскочить на 15 процентовЦены на туалетную бумагу могут подскочить на 15 процентовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Госдуме прогнозируют, что цены на туалетную бумагу и бумажные полотенца скоро поползут вверх. Причина в дефиците сырья для целлюлозно-бумажной промышленности. Он возник в результате рекомендации Роспотребнадзора приостановить раздельный сбора мусора из-за угрозы коронавируса.

Пандемия коронавируса и так существенно сократила объемы заготовки макулатуры, которая используется для санитарно-гигиенических товаров. В итоге ценник может подскочить на 10–15%, а дешевая туалетная бумага — и вовсе исчезнуть с прилавков.

Проблемой занимается депутат Госдумы Юрий Волков, он уже обратился с письмом в Роспотребназдор.

- Ведомством даны указания прекратить сортировку макулатуры, чтобы обезопасить сотрудников. Но сроки ограничения не указываются. Промышленность может полностью лишиться сырья для производства данной продукции (туалетная бумага, полотенца, салфетки, изделия медицинского назначения), - цитируют «Известия» обращение парламентария.

Проблема существует. Председатель правления Ассоциации развития экологической промышленности «Вторичные ресурсы» Алексей Недашковский подтвердил, что скоро могут случиться перебои с поставками макулатуры. На время карантина офисные центры, школы, университеты и другие учебные заведения, а также архивы, многие типографии прекратили работу.

- Объемы заготовок так называемых светлых марок макулатуры, из которой производятся санитарно-гигиенические товары, заметно снизились, - подтвердил эксперт.

В Ростребнадзоре пока не стали разъяснять свою позицию, отметив, что при поступлении письма парламентария «ответ будет подготовлен в установленном законом порядке».

В Федеральной антимонопольной службе тоже в курсе ситуации со сбором макулатуры и следят за возможными злоупотреблениями.

По данным на 26 мая, число заболевших коронавирусом в России на 26 мая 2020 достигло 353 688, увеличившись за минувшие сутки на 8914.

В столице уровень заболеваемости постепенно падает. В ближайшее время власти города планируют дальнейшую поэтапную отмену карантина и введенных из-за COVID-19 ограничений. Волонтерам разрешат посещать приюты, заработает каршеринг и "Мои документы". А затем откроются магазины, торгующие непродовольственными товарами, и предприятия бытовых услуг, пишет "Дни.ру".

ИСТОЧНИК KP.RU

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