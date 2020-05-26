2020-05-26T11:27:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Скандинавская ходьба поможет восстановиться после изоляции

Эксперты рекомендуют этот вид спорта вместо обычных тренировок
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Врачи рекомендуют скандинавскую ходьбу для реабилитации после изоляцииВрачи рекомендуют скандинавскую ходьбу для реабилитации после изоляцииФото: Иван НИЖЕГОРОДОВ
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Проведя долгое время в режиме самоизоляции на фоне пандемии коронавируса, многие захотят вернуться к довирусным нагрузкам. Однако врачи предупреждают, что это может оказаться опасно для организма, для мышц и суставов. Особенно если человек сразу же попробует вернуться в тренажерный зал и отправиться бегать на стадион.

Идеальной спортивной нагрузкой в период реабилитации специалисты назвали скандинавскую ходьбу. Она поможет быстро вернуться в форму и восстановиться после нескольких месяцев нахождения дома.

«Это не прогулка с палочками, как думают многие, а тяжелая работа, которую могут использовать спортсмены любого уровня. Она позволяет спортсменам во время реабилитации после травм быстро набрать нужную форму. А для массового спорта у нее целый ряд преимуществ: низкая стоимость снаряжения, его компактность, возможность использовать где угодно, выбор нагрузки любого уровня сложности - и для олимпийского чемпиона, и для обычного пенсионера», - цитирует главного врача мужской сборной РФ по футболу Эдуарда Безуглова «Российская газета».

При этом эксперты предупреждают, что подготовке к таким занятиям следует уделить особое внимание. В частности, важно подобрать подходящую обувь и палки правильной высоты.

Напомним, ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан предупредил о второй волне коронавируса в мире. При этом он предположил, что повторная вспышка будет менее масштабной, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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