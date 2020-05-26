2020-05-26T12:06:19+03:00
Общество

В Россию вернулись 20 тысяч граждан, застрявших за границей

Всего отправки домой ожидали 70 тысяч человек
Юлия САЛЬНИКОВА
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Россиян продолжают эвакуировать из других странРоссиян продолжают эвакуировать из других странФото: Алина НИЗАМОВА
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В Минкомсвязи сообщили о том, что около трети россиян, застрявших за границей, смогли вернуться домой. Эвакуацию проводят на основании заявления, которое турист пишет на сайте Госуслуги. Таких заявок было 70 тысяч. Авторы 20 тысяч обращений уже смогли вылететь в Россию, остальные ждут вывозные рейсы - самолеты за россиянами отправляют в другие страны ежедневно.

Статистика ведется сначала апреля.

- Рейсы планируются, регистрация на рейсы осуществляется на портале Госуслуг. Когда в аэропорт приезжают наши граждане, они уже точно знают, что они в списках на вылет. Никакой неразберихи,- сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев, его слова приводит Интерфакс.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила, почему изначально желающих уехать из других стран в Россию было меньше - люди до последнего надеялись, что рейсы восстановят и они самостоятельно покинут курорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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