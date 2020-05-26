2020-05-26T12:11:48+03:00
В мире

Пираты освободили российских моряков, захваченных в апреле у Бенина

В МИД РФ сообщили, что состояние россиян здоровья удовлетворительное
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Официальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пираты освободили трех российских моряков, захваченных 19 апреля в территориальных водах Бенина. Вскоре россияне ввернуться возвращаются на родину. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Освобождены были захваченные члены экипажа контейнеровоза Tommi Ritscher: старший помощник капитана, старший механик и электромеханик.

«При содействии российской дипмиссии в Абудже они вылетели чартерным рейсом из Лагоса во Франкфурт-на-Майне с целью последующего возвращения в Россию», - сообщила представитель внешнеполитического ведомства.

В апреле пираты пробрались на палубу контейнеровоза Tommi Ritscher и захватили в заложники экипаж. Силам ВМС Нигерии совместно со спецназом удалось освободить одиннадцать человек, однако восемь остались в заложниках, среди них трое россиян.

Напомним, накануне в Гвинейском заливе пираты напали на грузовое судно RIO MITONG под флагом Коморских Островов и похитили двух членов экипажа

ИСТОЧНИК KP.RU

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