В Рособнадзоре рассказали, как пройдет пробный экзамен
Исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о ЕГЭ в эфире Радио «Комсомольская правда», и как пройдет пробный ЕГЭ в 2020 году, будут ли в нем участвовать дети.
- Ситуация в этом году нетипичная,- признался чиновник. - И сложившиеся годами алгоритмы не работают. Вчера было совещание, на котором мы говорили что министерства, Рособрнадзор, вузы должны синхронизировать работу. Подготовка к ЕГЭ начинается не за несколько дней, а с февраля. У нас очень много апробаций, обучающих проведению экзамена. Из-за пандемии ни одной практически апробации не провели.
Начинать экзамены без предварительной "обкатки" невозможно. Именно поэтому необходим пробный экзамен.
- Июнь мы тоже хотим максимально оставить без контактов, в том числе и учителей между собой. В последнюю неделю перед экзаменами мы планируем провести пробный экзамен - это по сути репетиция для учителей.
Дети в пробном экзамене принимать участие не будут.
ИСТОЧНИК KP.RU