В Рособнадзоре рассказали, как пройдет пробный экзамен

26 Май 2020 2020-05-26T12:59:21+03:00

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Исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о ЕГЭ в эфире Радио «Комсомольская правда», и как пройдет пробный ЕГЭ в 2020 году, будут ли в нем участвовать дети.

- Ситуация в этом году нетипичная,- признался чиновник. - И сложившиеся годами алгоритмы не работают. Вчера было совещание, на котором мы говорили что министерства, Рособрнадзор, вузы должны синхронизировать работу. Подготовка к ЕГЭ начинается не за несколько дней, а с февраля. У нас очень много апробаций, обучающих проведению экзамена. Из-за пандемии ни одной практически апробации не провели.

Начинать экзамены без предварительной "обкатки" невозможно. Именно поэтому необходим пробный экзамен.

- Июнь мы тоже хотим максимально оставить без контактов, в том числе и учителей между собой. В последнюю неделю перед экзаменами мы планируем провести пробный экзамен - это по сути репетиция для учителей.

Дети в пробном экзамене принимать участие не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU