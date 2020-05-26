Число заболевших коронавирусом в мире превысило 5,5 млн
Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в мире, по состоянию на вторник, 26 мая 2020 года, превысило 5,5 млн. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
По данным университета, за все время пандемии в мире выявили уже 5 508 904 заразившихся новой коронавирусной инфекцией, а число смертей в результате заражения COVID-19 составляет 346 508. Выздоровели 2 234 510 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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