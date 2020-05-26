2020-05-26T12:55:13+03:00
Общество

Анзор Музаев рассказал, как защитят от коронавируса на ЕГЭ учеников

В эфире Радио Комсомольская правда исполняющий обязанности главы Рособрнадзора рассказал о мерах защиты
Юлия САЛЬНИКОВА
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Анзор МузаевАнзор МузаевФото: Агентство городских новостей "Москва"
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Исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал в эфире Радио Комсомольская правда, как пройдут выпускные экзамены у школьников в 2020 году.

ЕГЭ дважды переносили из-за пандемии коронавируса. Угроза распространения болезни сохраняется, поэтому экзамены пройдут при соблюдении всех санитарных норм:

- У нас должны появится средства дезинфекции, медики на входе, регламент использования средств защиты,- объяснил Музаев.

В Минпросвещения подготовили рекомендации по проведению экзаменов с учетом эпидситуации.

ЕГЭ будут сдавать в две волны - основная, и вторая для тех, кто пропустил экзамены по уважительной причине - болезни или форс-мажора. Но прежде в Рособрнадзоре должны отрепитировать, как будет проходить ЕГЭ. В этой апробации дети принимать участие не будут, пробный экзамен состоится в конце июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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