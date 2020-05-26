Названы отрасли, которые ждет самая большая безработица

26 Май 2020 2020-05-26T12:18:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Сильнее всего угроза безработицы будет ощущаться в отраслях, которые оказывают услуги населению. Эти сферы рассчитаны на платежеспособность клиентов, и в период кризиса первыми теряют стабильный источник доходов. В частности, короновирус сильно повлияет на работников общепита. Такие данные озвучил проректор Финансовой академии при правительстве РФ, профессор, доктор экономических наук Александр Сафонов.

«Ассоциация рестораторов России уже дала прогноз, что до 71 процента кафе и ресторанов может не вернуться на рынок в связи со сложившимися обстоятельствами. Понятно, что это крайние оценки. Но предположить, что 40 процентов точек общепита могут быть закрыты, это вполне реально», - цитирует эксперта «Российская газета».

Также безработица может затронуть сферу спорта. Кризис неминуемо ударит по фитнес-клубам. Также поток клиентов значительно снизится в сфере культурно-массовых мероприятий, а значит, здесь также возможен рост безработицы.

Сафонов добавил, что в зоне риска и сотрудники торгового сектора, работники всех транспортных услуг.

«Официально зарегистрированная безработица выросла, по данным Минтруда России, до 1,7 миллиона человек. На конец марта эта цифра была на миллион. Общая безработица сейчас достигает 5-5,5 миллиона человек. На конец первого квартала - 3,5 миллиона», - отметил доктор наук.

Добавим, что только в Москве за последнее время на учет встали около 128 тысяч безработных. Для тех, кто потерял работу в период пандемии, мэр столицы утвердил региональные выплаты, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU