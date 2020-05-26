2020-05-26T12:18:35+03:00
Экономика

Названы отрасли, которые ждет самая большая безработица

В первую очередь в зоне риска окажутся работники общепита
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Названы сферы, которые ждет безработицаНазваны сферы, которые ждет безработицаФото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Сильнее всего угроза безработицы будет ощущаться в отраслях, которые оказывают услуги населению. Эти сферы рассчитаны на платежеспособность клиентов, и в период кризиса первыми теряют стабильный источник доходов. В частности, короновирус сильно повлияет на работников общепита. Такие данные озвучил проректор Финансовой академии при правительстве РФ, профессор, доктор экономических наук Александр Сафонов.

«Ассоциация рестораторов России уже дала прогноз, что до 71 процента кафе и ресторанов может не вернуться на рынок в связи со сложившимися обстоятельствами. Понятно, что это крайние оценки. Но предположить, что 40 процентов точек общепита могут быть закрыты, это вполне реально», - цитирует эксперта «Российская газета».

Также безработица может затронуть сферу спорта. Кризис неминуемо ударит по фитнес-клубам. Также поток клиентов значительно снизится в сфере культурно-массовых мероприятий, а значит, здесь также возможен рост безработицы.

Сафонов добавил, что в зоне риска и сотрудники торгового сектора, работники всех транспортных услуг.

«Официально зарегистрированная безработица выросла, по данным Минтруда России, до 1,7 миллиона человек. На конец марта эта цифра была на миллион. Общая безработица сейчас достигает 5-5,5 миллиона человек. На конец первого квартала - 3,5 миллиона», - отметил доктор наук.

Добавим, что только в Москве за последнее время на учет встали около 128 тысяч безработных. Для тех, кто потерял работу в период пандемии, мэр столицы утвердил региональные выплаты, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россия остановила транзит газа через Польшу в Германию
Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13 процентов
Минкульт рассказал, когда откроются театры в России
Глава Рособрнадзора объяснил, зачем в этом году нужна вторая волна ЕГЭ
В Рособрнадзоре рассказали о возможности поменять список предметов для ЕГЭ
Рособрнадзор объяснил, нужно ли всем школьникам сдавать ЕГЭ по русскому
Раскрыто, будут ли вузы меняться списки предметов для поступления из-за коронавируса
Названы отрасли, которые ждет самая большая безработица
Анзор Музаев рассказал, как защитят от коронавируса на ЕГЭ учеников
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 5,5 млн
В Рособнадзоре рассказали, как пройдет пробный экзамен
Пираты освободили российских моряков, захваченных в апреле у Бенина
В Россию вернулись 20 тысяч граждан, застрявших за границей
Министр Якушев вернулся в Минстрой после лечения от коронавируса