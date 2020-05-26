Раскрыто, будут ли вузы меняться списки предметов для поступления из-за коронавируса

26 Май 2020 2020-05-26T12:42:33+03:00

Глава Рособрнадзора в эфире Радио "Комсомольская правда" дал разъяснения по процедуре проведения ЕГЭ в период пандемии

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Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в эфире Радио "Комсомольская правда" дал разъяснения по процедуре проведения ЕГЭ в период пандемии и рассказал, будут ли вузы меняться списки предметов для поступления из-за коронавируса.

По его словам, в ходе прошедшего накануне совещания "приняли окончательное решение: никаких правил поступления в вузы, в том числе и по числу предметов, меняться не будет".

Напомним, ранее замминистра просвещения Дмитрий Глушко сообщил, что выпускникам российских школ нужно будет сдавать только два предмета ЕГЭ, которые будут необходимы для поступления на определенный факультет в вузе.

Однако позже в Минобрнауке сообщили, что не рассматривали вопрос о сокращении числа выпускных экзаменов, а вся экзаменационная кампания для выпускников одиннадцатых классов и школьники смогут сами выбрать необходимое количество экзаменов.

ИСТОЧНИК KP.RU