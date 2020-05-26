Минкульт рассказал, когда откроются театры в России

26 Май 2020 2020-05-26T12:43:55+03:00

Новый театральный сезон стартует во второй половине сентября Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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Продажа билетов в театрах России начнется 1 августа, а новый театральный сезон стартует во второй половине сентября. Такое заявление сделала заместитель министра культуры Алла Манилова.

Первыми выбрать места на спектакли смогут те, кто оставил на руках билеты за отмененные спектакли. Мест в залах будет в два раза меньше, чтобы минимизировать контакт между зрителями.

Несмотря на это, театры не планируют повышения цены на билеты, а некоторые рассматривают обратные варианты.

— Снизим цены однозначно — это необходимо сделать, чтобы помочь людям, у которых сложное материальное положение, — заявил худрук театра на Малой Бронной Константин Богомолов.

В Минкульте уже формирована «дорожная карта» с планом выхода из карантина на ближайшие месяцы, она станет руководством к действию для всех учреждений культуры.

Первый этап стартует с 1 июня, но при условии, что действующие в стране ограничения будут частично ослаблены.

- Тогда коллективы учреждений смогут выйти на работу в очном режиме, но только сотрудники, которые остро необходимы, — сообщила «Известиям» замминистра культуры Алла Манилова.

С 15 июня по 15 июля, когда у большинства учреждений начнется коллективный отпуск, в помещениях будет проведена дезинфекция сцен, потолков, декораций, верхней машинерии.

Планируется, что репетиции начнутся вместе с приходом лета. Многие театры готовы между репетициями обрабатывать помещения при помощи ультрафиолетовых ламп.

В Театре имени Вахтангова тоже разрабатывают график репетиций, но до конца не верят, что ограничения снимут до конца лета. С этой же позиций согласен Константин Богомолов.

Вот в регионах со спокойной обстановкой театры готовы открыться в кратчайшие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU